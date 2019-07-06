Baba kız aynı anda üniversiteden mezun oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene mezun olan 3 bin 100 öğrenci, aileleri ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı vekili Mustafa Seymen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel, davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar yaptığı konuşmada, 28 bini aşan öğrencisi, 950 akademik ve bin 500 idari personel ile ülkemize hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Öğrencilere, ailelere ve akademik personele teşekkür eden Prof. Dr. Kar, “Üniversitemiz ileri araştırma merkezleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere önemli katkılarda bulunmakta paydaşlarla ilişkiler ve özellikle üniversite sanayi iş birliği alanında örnek sayılabilecek projeler gerçekleştirmekte ve uluslararasılaşma çabaları ile çekim merkezi olmaya çalışmaktadır” dedi.

Baba kız aynı anda mezun oldu

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, “Bugün mezun oldunuz. Uzun ve yorucu bir maratonu geride başarıyla ve sabırla tamamladınız ve bunun haklı gururunu hep birlikte yaşıyorsunuz. Her bitiş bir başlangıçtır. Bugün hayatınızda yeni bir başlangıca adım atıyorsunuz, bundan sonra artık öğrendiklerinizi uygulamaya geçirerek kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız yaşamın başka bir evresine adım atıyorsunuz. Hayatınızın bundan sonraki diliminde hepinizin farklı farklı görevleri olacak. Kiminiz kamuda çalışacak, kiminiz kendi işini kuracak, kiminiz ise özel sektörde yer alacak. Fakat hepinizin en büyük ortak vazifesi Vatanımıza, bayrağınıza, devletimize sahip çıkarak onu yüceltmek olacaktır” dedi.

Baba ve kızın mezuniyet sevinci

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında eğitimini tamamlayarak diploma almaya hak kazananlar arasında 46 yaşındaki Mehmet Bulut ve kızı 22 yaşındaki Esma Bulut da vardı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü’nü başarıyla tamamlayan Mehmet Bulut aynı üniversitenin Ebelik Bölümü’nde eğitim alan kızı Esma Bulut’la birlikte diploma almanın sevincini yaşadı.

Mezuniyet coşkusunu birlikte yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Esma Bulut, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ebelik Bölümünden mezun oldum. Şu an babamla birlikte mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Üniversite sınavına birlikte hazırlanmadık aslında ben 3. sınıfa başladığımda babam 1. Sınıfa başlamıştı ona yardımcı oldum özellikle vize ve final haftalarında birbirimize destek olduk ve okulu çok şükür bitirdik. Kendimi öncellikle babamla birlikte mezun olduğum için ve aynı okulda okuduğum için çok şanslı hissediyorum bu benim için gurur verici ve şuan çok mutluyum” dedi.

Mehmet Bulut ise, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı mezunuyum. Üniversite okumak içimde bir uhde kalmıştı ve bu hayalimi gerçekleştirdim kızım sayesinde. Aynı okulda beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Kızım destek olmasa okuyamazdım zaten yıllardır hayalimdi hayalimi gerçekleştirdim ve baba kız aynı üniversiteden mezun olduk” dedi.

Konuşmaların ardından bölümlerinde ilk üçe giren mezun öğrencilere başarı belgeleri verildi, bölüm birincilerinin kütüklere plaka çakması ile devam eden tören, keplerin havaya atılması ile sona erdi.