THY - Trabzon
0553 313 94 23

Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

İslam âlimleri erkek çocukların nafakalarının, çalışıp kendi rızıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğunda görüş birliğine varmışlar ancak, babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir.

27 Temmuz 2018 Cuma 01:06
Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

Hanefî ve Şâfiî âlimleri babanın, çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken, Hanbelî âlimleri, ‘çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır’ demişlerdir (Mâverdî, el-Hâvî, IX, 183-184; İbn Kudâme, el-Muğnî, XI, 380).

Meseleye dinen vacip olup olmama noktasından bakınca durum böyle olmakla beraber, maddi imkânı iyi olan bir babanın kendi parası ile evlenme imkânı bulamayan evladını evlendirmesinin güzel bir davranış olacağında şüphe yoktur.

Nitekim Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadiste; “Evladın baba üzerindeki hakkı üçtür: Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, II, 538) buyrulmuştur.

Ayrıca Yüce Allah; “Ey İman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.” (Tahrim, 66/6) buyurmaktadır. Buna göre, imkânı olan bir babanın, evlenmeye ihtiyaç duyan evladını evlendirerek onun günaha girmesine mani olması, yukarıdaki ayetin babaya yüklediği sorumluluklar arasında sayılmalıdır.

 

 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 01:06
  1. dini bilgiler
  2. kadın aile
  3. kadın
  4. aile hayatı
  5. pratik bilgiler
  6. baba çocuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?
    1. Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?
    2. Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için..
    3. Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması:..
    4. Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü..
    5. Çocukların ideal boy ve kilo ölçüsü..
    6. Bartın'ın tarihi burada anlatılıyor
    7. Türkiye dostu Maduro'dan yeni hamle!..
    8. Çok sevindi! Macron'dan 'ABD'yle..
    9. Sade bir yapı: Bartın Tarihi Şehir..
    10. Düşmana teslim olmayı asla..
    11. Bartın'ın gözde yapılarından Şadırvan..
    12. Köfte nasıl yoğrulur?
    13. Bülent Turan: Askerlik kanunu..
    14. Fesleğen nasıl kurutulur?
    15. Nikaragua'daki protestolarının sonucu..
    16. Evde muhallebi nasıl yapılır?
    17. Masa başı çalışıyorsanız...
    18. Keçiboynuzu pekmezinin inanılmaz..
    19. Erken ergenlik nedir? Nasıl tedavi..
    20. CHP alev alev! Yine birbirlerine..
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mustafa Destici'den flaş iddia: Akşener...
    Mustafa Destici'den flaş iddia: Akşener...
    Hatay'da 'terör örgütü' propagandası yapan Alman ajanı canlı ele geçirildi!
    Hatay'da 'terör örgütü' propagandası yapan Alman ajanı canlı ele geçirildi!