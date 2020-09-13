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Yerel Baba atlayarak kurtuldu, oğlu feci şekilde can verdi
Yerel

Baba atlayarak kurtuldu, oğlu feci şekilde can verdi

Bursa'da direksiyon hakimiyeti kaybolan traktörden atlayan baba, kazadan sağ kurtulurken, araç altında kalan oğlu ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:56:00 -
Baba atlayarak kurtuldu, oğlu feci şekilde can verdi

Bursa'da feci bir traktör kazası meydana geldi.

Feci kazanın yaşandığı olay Bursa'nın Orhaneli ilçesi, Mahaller Mahallesi'nde meydana geldi. Halim Apak isimli vatandaş 23 yaşındaki oğlu Muhammet Apak ile traktörle seyir halindeyken kaza geçirdi. Edinilen bilgilere kaza, traktörün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu meydana geldi.

Oğlu feci şekilde can verdi

Baba Halim Apak idaresindeki traktörün virajlı ve çakıllı yolda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Baba Halim Apak, devrilen traktörden atlayarak son anda kurtulurken, aracın yan tarafında oturan 23 yaşındaki oğlu ise aracın altında kaldı. Yüzlerce kiloluk traktörün altında kalan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan jandarmanın bir aileye ateş düşüren feci kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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