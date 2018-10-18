B12 vitamini yüksekliği ne gibi sorunlara yol açabilir?

Çok fazla hayvansal ürün tüketmek ve gelişigüzel vitamin hapı kullanmak B12 vitaminini yükseltebilir. Ayrıca karaciğer ve böbrek yetmezliği, özellikle kan kanserleri ile bazı kanser

B12 fazlalığı; panik atak, stres, gerginlik, uykusuzluk, karın ağrısı, bulantı, ishal, sivilcelenme gibi şikayetler ortaya çıkabilir. B12 vitamini suda eriyen bir vitamindir.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT!

İlerleyen yaşla birlikte B12 vitamini emilimi azalır. Bütün organlarda olduğu gibi mide yapı ve fonksiyonları da bozulduğu için B12 vitamini emilimi güçleşir. İlerleyen yaşla birlikte emilim güçleştiği gibi, emilen B12 vitamini ve folik asidin kan beyin bariyerini aşarak beyin dokusuna ulaşması da zorlaşır. Hiç hayvansal ürün tüketmeyen veganlarda (katı vejetaryen) eksiklik sıktır. Vejetaryen beslenenler süt, yoğurt, yumurta tükettikleri için onlarda B12 vitamin eksikliği görülmez. Bunun dışında genel olarak günümüz beslenme tarzı B12 vitamininden eksik besinlerden oluşur. Bisküvi, kraker, gofret, cips, şeker ve unlu gıdalar, tahıllar, kuru baklagiller B12 içermez.

BEYİN VE SİNİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

B12 vitamini insan vücudu tarafından sentez edilemez ve mutlaka dışarıdan besinlerle takviye etmek zorundadır. B12 vitamini bitkisel besinlerde değil sadece hayvansal ürünlerde bol miktarda bulunuyor. Hayvansal ürünlerde olup, bitkisel ürünlerde olmayan neredeyse tek besin unsuru B12 vitaminidir. Bu vitaminin vücuda yeterli miktarlarda alınması için mide sağlığının iyi olması gerekir. B12 vitamini vücutta başlıca karaciğerde depolanmaktadır ve bu depolar 4 mg kadar olduğu için B12 vitamini eksikliği aniden değil yavaş bir süreç içerisinde 2-4 yıl sonra ortaya çıkar.

NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Öncelikle kan tahlilleri sonucu B12 vitamini fazlalığı tespit edilen kişiler için tedavi uygulanmadan önce kan değerlerindeki bu anormalliğin sebebi tespit edilmelidir. Tedavisinde ise bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa herhangi bir şey yapmak gerekmez, sadece bitkisel besinler tüketmek yeterlidir. Özetle beslenme düzeninin değiştirilmesi, kullanılan takviye fazlası varsa kesilmesi suretiyle kandaki oranı düşürülebilir.