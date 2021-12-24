B12 vitamini nelerde var? B12 eksikliği belirtileri

B12 vitamini suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür.

B12 vitamini nelerde bulunur?

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar.

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri.

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı

Süt, yoğurt, peynir.

Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alır.

B12 vitamini kilo aldırır mı?

B12 vitamini enjeksiyonu bazı kilo verme diyetlerinde önerilir. Ancak ister enjeksiyon isterse ağızdan tablet ile alınan B12 vitamin takviyelerinin kilo vermede bir etkisi yoktur. Aksine kilo alımına neden olabilir.

Kansızlık ve b12 kansızlık belirtileri

B12 vitamin eksikliği ciddi zihinsel sorunlara neden olur. Kansızlık görülür. El ve ayaklarda uyuşma zihinsel fonksiyonlarda azalma, unutkanlık, çarpıntı, sararmış cilt, şişmiş ağrıyan ve hassas dil, yorgunluk, gibi belirtiler görülür.

B12 düşüklüğü belirtileri

Unutkanlık.

Kalp çarpıntısı

Güçsüzlük.

Duygu durum bozuklukları (depresyon ve aşırı sinirlilik hali)

Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu.

Üşüme.

B 12 düzeyi neden yükselir?

Kan tetkiklerinde B12 vitamininin yüksek çıkmasının en önemli nedeni yakın dönemde yapılmış olan B12 vitamin enjeksiyonudur. B12 vitamin takviyelerinin aşırı dozda kullanımı, fazla miktarı idrarla atıldığı için genellikle endişe yaratmaz.

B12 iğnesi sivilce yapar mı?

Özellikle iğne yoluyla kullanılan B12 vitaminlerinin en önemli yan etkilerinden biri özellikle yüzde çıkan sivilcelerdir. Bu yüzden B12 kullanımında sivilce oluşması vitaminin yan etkisinden kaynaklanmaktadır.

B12 kaç olmalı?

Vücudun B12 vitamini ihtiyacı günlük 2-3 mcg'dir. Hamilelerde ve emzirenlerde günlük B12 vitamini ihtiyacı miktarı daha fazladır. B12 vitamininin miktarı testlerde 200 pg/mL ile 800 pg/mL arasında olması beklenmektedir. 200 pg/mL altındaki B12 vitamini düşük kabul edilmektedir.

B12 vitamini ne kadar süre kullanılmalı?

Genellikle 1-2 hafta süresince kullanılır. Ancak bazı durumlarda, tedavi birkaç ay daha uzatılabilir.