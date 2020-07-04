B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?

12 vitamini sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder..B12 vitamini eksikliğinde yürüme bozukluğu, kronik yorgunluk, depresyon, sindirim bozuklukları, bayılmalar, mide bulantısı, kusma, fazla gaz çıkarma, baş dönmesi, uyku hali, karaciğer büyümesi, göz bozuklukları, halüsinasyonlar, baş ağrıları, dil enfeksiyonu, huzursuzluk, zor nefes alma, hafıza kaybı, sinirsel bozulmalar, kalp çarpıntısı, kansızlık, kulaklarda çınlama, omurilik yıpranması gibi rahatsızlıklar görülebilir.

İşte b12 vitamini bulunan besinler...

Süt ve süt ürünleri

Süt, yoğurt ve kefir.

Yumurta

Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları.

Ciğer

Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir.

Balık

B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir.

Kırmızı et

Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir.

B12 eksikliği vücutta ne yapar?

B12 vitamini eksikliğinde vücut geneline yeterli oksijen taşıyamaz bu nedenle vücutta yorgunluk ve halsizlik hissi oluşur. Hafif baş dönmeleri de beraberinde gelen belirtiler arasındadır. B12 eksikliğinde özellikle diş etlerinde kanamalar görülür