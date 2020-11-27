B12 vitamini eksikliği ciddi hastalıklara yol açabiliyor

Vücudun üretemediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu B12 vitamini, özellikle sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Genellikle hayvansal gıdalarda bulunur. Ancak B12 vitamini eksikliği, çeşitli hastalıklara yol açabilir. Anemi, nörolojik ve ruhsal bozukluklar gibi 3 temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 vitamini, zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Peki B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Hangi besinler B12 vitamini bakımından zengindir?

B12 vitamini eksikliği belirtileri

- Kabızlık ve ishal

- Bağırsak düğümlenmesi

- Stres ve depresyon

- Yorgunluk

- Saç dökülmesi

- Ciltte kırışıklık

- Terleme

- Unutkanlık

- Konsantre eksikliği

- Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

İşte B12 vitamini bakımından zengin besinler

Tahıllar

Baklagiller

Uskumru

Ton balığı

Alabalık

Somon balığı

Kuzu eti

Dana eti

Dana karaciğer

Sardalye

Süt

Yoğurt

Peynir

Yumurta