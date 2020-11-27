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Sağlık B12 vitamini eksikliği ciddi hastalıklara yol açabiliyor
Sağlık

B12 vitamini eksikliği ciddi hastalıklara yol açabiliyor

B12 vitamini, vücudun üretemediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. Peki B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? B12 vitamini bakımından zengin olan besinler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 04:05:00 -
B12 vitamini eksikliği ciddi hastalıklara yol açabiliyor

Vücudun üretemediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu B12 vitamini, özellikle sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Genellikle hayvansal gıdalarda bulunur. Ancak B12 vitamini eksikliği, çeşitli hastalıklara yol açabilir. Anemi, nörolojik ve ruhsal bozukluklar gibi 3 temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 vitamini, zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Peki B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Hangi besinler B12 vitamini bakımından zengindir?

B12 vitamini eksikliği belirtileri

- Kabızlık ve ishal
- Bağırsak düğümlenmesi
- Stres ve depresyon
- Yorgunluk
- Saç dökülmesi
- Ciltte kırışıklık
- Terleme
- Unutkanlık
- Konsantre eksikliği
- Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

İşte B12 vitamini bakımından zengin besinler

Tahıllar
Baklagiller
Uskumru
Ton balığı
Alabalık
Somon balığı
Kuzu eti
Dana eti
Dana karaciğer
Sardalye
Süt
Yoğurt
Peynir
Yumurta

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