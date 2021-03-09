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Sağlık B12 vitamin eksikliği neden olur? B12 vitamin eksikliği nelere yol açar?
Sağlık

B12 vitamin eksikliği neden olur? B12 vitamin eksikliği nelere yol açar?

B12 vitamini nelerde var? B12 eksikliği bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hal böyle olunca pek çok kişi B12 hastalığının sebebini, belirtilerini araştırıyor. Peki, B12 eksikliği nasıl anlaşılır? B12 eksikliği nelere yol açar? B12 eksikliği niye oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:51:00 -
B12 vitamin eksikliği neden olur? B12 vitamin eksikliği nelere yol açar?

Sağlık en kıymetli hazinedir. Vücudumuzda bir şeyler ders gittiğinde ise vakit kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekiyor. Özellikle de pandemi sürecinde bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi adına bu konularda daha hassas olunmalı. Peki, B12 eksikliği nedir nasıl anlaşılır?

B12 vitamini nedir niçin önemlidir?

Pek çok kişi B 12 vitaminin vücudumuz için neden önemli olduğunu merak ediyor. Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır. B12 vitamini Kandaki kırmızı hücrelerin üretimi, DNA ve myelin sentezinde folik asit ile çalışır.Sinir hücrelerinin etrafını saran myelin kılıflarının sentezinde görev alan B12 vitamini elektriksel sinyal iletiminin hızını arttırır.

Amino asitlerin ve vücut tarafından sentezlenen B12 vitaminin geri emiliminde rol alır. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin fonksiyonlarında etkilidir.

B12 vitamin eksikliği neden olur?

B12 vitamini sağlıklı bir beden için son derece önemlidir. Ancak B12 eksikliğine sebep olan bazı durumlar söz konusudur. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen hastalıklar, mide hastalıkları, bağırsak sorunları, kullanılan ilaçlar ve bilinçsiz uzun soluklu diyetler B12 eksikliğine yol açabilir.

B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

Soluk cilt rengi önemli bir göstergedir.

B12 vitamini yetersiz olduğunda kendinizi daha yorgun hissedersiniz.

B12 eksikliği dikkat ve hafıza problemleri yaşanmasına yol açabilir.

Vücut yoğun şekilde B12 eksikliği yaşarsa; yürümede, denge kalmada zorluk yaşayabilirsiniz.

Ağız içinde sık sık tekrarlayan aftlar da B12 eksikliğinin en önemli göstergesidir.

B12 eksikliğinden kaynaklanan anemi nefes darlığına ve baş dönmesine yol açabilir.

Bu önemli vitamin eksikliğinde psikoloji de olumsuz etkilenebilir.

Günlük B12 ihtiyacı ne kadardır?

7-11 ay: 0.4 mg

1-3 yaş: 0.6 mg

4-6 yaş: 0.7 mg

7-10 yaş: 1.0 mg

11-14 yaş: 1.4 mg

15-17 yaş: 1.6 mg

18+ yaş: 1.6 mg+

Hamilelik döneminde: 1.9 mg

Emziren anne: 2 mg

Hangi gıdalar B12 yönünden zengindir?

Kuzu eti, dana eti, dana karaciğer, sardalye, tahıllar, ton balığı, alabalık, somon balığı, süt, yoğurt, peynir, yumurta, baklagiller.

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