B12 eksikliğinin psikolojik belirtileri nedir? Zamanında önlem alınmadığı takdirde nörolojik ve zihinsel problemlere neden olabilen B12 vitamin eksikliğine karşı önlem almak önem taşıyor. Memorial Dicle Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Erhan Aydın, B12 vitamin eksikliği ve tedavisi hakkında bilgi verdi. İşte b12 vitamini eksikliğinin psikolojik belirtileri...

B12 vitamin eksikliği, son yıllarda yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimi için gerekli olan B12, vücut tarafından üretilmez. Kırmızı et, tavuk, balık, karaciğer, deniz ürünleri, süt, yumurta, yoğurt ve peynirde bolca bulunan B12, sebze ve meyve grubunda bulunmamaktadır. Özellikle vejetaryen beslenme tarzını benimseyenlerin çok dikkat etmesi gereken bir vitamindir. B12 ile zenginleştirilmiş yiyeceklerle takviye yapılabilir.

B12 eksikliğinin etkileri Alzheimer ile karıştırılmamalı

B12 eksikliğinden ilk olarak beyin ve sinir dokusu etkilenir. Denge kaybı, yürümede zorluk, dilin şişmesi, uyuşma, karıncalanma, halsizlik, iştahsızlık, hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı, ishal ve kulakta çınlama gibi şikayetler ortaya çıkar. Ayrıca, zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olduğu için yaşlı hastalarda alzheimer ile karıştırılabilir. B12 eksikliği yaşlılarda oldukça yaygındır ve bu yaş grubunda depresyonun temel nedenlerinden biridir. 65 yaş üstünde B12 eksikliği oranı % 3-42 arasında saptanmıştır. Yaşlılarda B12 eksikliğine erkenden tanı konmalıdır. Çünkü kolayca tedavi edilebilir ve eğer tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan nörolojik hastalıklara neden olabilir. B12 eksikliğinin giderilmesi, mental fonksiyonları ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmektedir.

B12 eksikliği; hafıza kaybı, bunama ve anemiye yol açıyor

B12 vitamini, vücudunuzun sağlıklı kırmızı kan hücrelerini oluşturmasına yardımcı olan kritik bir unsurdur. Eğer kronik B12 eksikliğiniz varsa, vücudunuz ihtiyacı olan kırmızı kan hücresi miktarını yapamaz, bu da anemiye neden olabilir. B12 vitamini eksikliği olan çoğu insanın hafif bir problemi vardır. Ancak bazı durumlarda, ciddi sonuçları olabilir. Geri döndürülemez kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunama da dâhil olmak üzere zihinsel sorunlar geliştirebilirsiniz. Düşük B12 seviyeleri de sinir hasarı ve anemiye neden olur ve kemiklerinizi zayıflatır.

Kimler risk altında?

B12 eksikliğinin görüldüğü risk grupları şöyle sıralanabilir:

Vejetaryen ya da vegan tipi beslenme alışkanlığına sahip kişiler,

Chron ve çölyak hastası olanlar,

Alkol ve uyuşturucu bağımlıları,

Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklar,

Gebelik sürecinde olan anne adayları,

İleri derece diyabet hastaları,

65 yaş üzerindeki kişiler

B12 eksikliği nasıl tedavi edilir?

Bazı antibiyotik, antiasit, nöbet ve diyabet ilaçlarının B12 vitaminin emilimini engellediğini ifade eden Yıldırım, B12 vitamini eksikliğinin tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Bazı insanlar için, vitamin takviyesi almak veya daha fazla hayvansal ürün (veya her ikisi de) tüketmek, B12 seviyelerini olması gereken yere geri getirmeye yardımcı olabilir. Ancak diğer insanların ciddi bir eksikliği olabilir ya da B12'nin düşmesine neden olan temel bir sağlık durumu olabilir. Doktorlar bir B12 eksikliğini çeşitli şekillerde tedavi edebilir. Semptomlarınız hafif veya ılımlı ise, günde bir kez aldığınız bir B12 ilavesiyle başlayabilirsiniz; haftalık olarak kullanılan bir B12 vitamini tableti işinizi görebilir veya daha az sıklıkta B12 vitamini enjeksiyonları ile bu sorunu çözebilirsiniz."