B12 eksikliği belirtileri
B12 eksikliği genel olarak emilim bozuklukları, yetersiz ve dengesiz beslenme, omeprazol, glifor, metmorfin gibi ilaçların kullanımı ve mide ameliyatları sonrasında görülür.
B12 yetersizlik durumunda B12 açısından zengin gıdaların tüketilmesi önerilir. B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur.
B12 Vitamini Eksikliğinin Belirtileri
- Unutkanlık.
- Kalp çarpıntısı
- Güçsüzlük.
- Duygu durum bozuklukları (depresyon ve aşırı sinirlilik hali)
- Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu.
- Üşüme.
B12 hangi besinlerde bulunur?
Karaciğer, dalak gibi sakatatlar.
Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri.
Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı
Süt, yoğurt, peynir.
Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında