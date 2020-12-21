B117 virüsü nedir?

İngiliz yetkililer koronavirüsün mutasyona uğrayan virüs çeşidinin, Covid-19 virüsüne göre daha hızlı yayıldığını bildirdi.

B117 korona virüs mutasyonu mu?

Aylardır dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünün mutasyona uğraması gündeme konu oldu. Tüm dünyada panik oluşturan ilk olarak İngiltere’de görüldükten sonra bazı Avrupa ülkelerinde de görülen Korona virüs mutasyonu Dünya ülkelerini harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 önlemlerini sıklaştırmaları konusunda ülkeleri uyardı.

B117 virüsünün özellikleri nelerdir?

Korona virüs ile benzer belirtileri olan B117 virüsü hakkında henüz net bilgiler sunulmazken, mutasyon sebebiyle virüsün yayılma hızınının artmasına dikkat çekildi.

Covid-19’un mutasyona uğramış hali olarak bilenen B117 virüsünün Korana virüsten çok daha hızlı yayıldığı, bulaşıcılığının daha fazla olduğu İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn tarafından duyurulmuştu.

Küresel dalgalanmaya neden olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir” dedi.

ilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.

Tevfik Özlü B 117 belirtileri hakkında ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.