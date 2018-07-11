B1 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Thiamin (B1 vitamini) folik asitle beraber çalışır. Folik asit eksikliğiyle, B1 vitamini eksikliği de gözlenebilir. Bu vitaminlerin vücuttaki fonksiyonlarını azaltan en önemli besinler; çay, kahve gibi içeceklerdir. Sinir ve kaslar için gerekli olan karbonhidratların sağlanması açısından önemli bir vitamindir. Ayrıca B1 vitamini beyin ve kan dolaşımı sistemine de yardımcı olur.

Beden çok az miktarda B1 vitamini depolayabilir. Bu yüzden eksiklik belirtileri birkaç hafta içerisinde kendini gösterir. Genellikle yaşanan belirtiler; halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ile kafa karışıklığıdır.

Thiamin eksikliğinin ilerleyen dönemlerinde; kaslarda ve ellerde güçsüzlük, hatta felce kadar giden problemler meydana gelebilir. Bacak ve baldır kaslarında ağrı ve hissizlik yaşanabilir, kramplara sebep olabilir.

Uyku ile ilgili problemler, bu vitamin eksikliği ile ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Yaşlılarda ise B1 vitamini eksikliğinde, kalp ve nabız sorunları görülebilir, el ve ayaklarda şişlikler oluşabilir.

B1 vitamini eksikliği, dengeli ve sağlıklı beslenen insanlarda çok fazla görülmez. Özellikle rafine edilmiş tahıllardan (beyaz ekmek, beyaz şeker, vs.) yani kabuğundan ayrılmış tahıllardan uzak durulması gerekir.

Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketilmesi daha faydalıdır. Pirinç, patates, yulaf, mısır, kuru fasulye, yumurta, et gibi besinlerde, bu vitamin fazlasıyla bulunur.

B1 vitamini, suda eriyen bir vitamin olduğu için günlük alınması gerekir. Vücut için gerekli olan günlük gereksinimi, çocuklarda 1 mg, yetişkinlerde 1.2 mg ve hamile kadınlarda da 1.4 mg’dır.

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