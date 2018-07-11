0553 313 94 23

B1 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Thiamin olarak da adlandırılan B1 vitamini uzun yıllardır bilinmektedir. Ancak eksikliği yeni fark edilmiştir. Vücut için en önemli özelliği, enerji ve karbonhidrat metabolizmasındaki rolüdür.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:12
B1 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Thiamin (B1 vitamini) folik asitle beraber çalışır. Folik asit eksikliğiyle, B1 vitamini eksikliği de gözlenebilir. Bu vitaminlerin vücuttaki fonksiyonlarını azaltan en önemli besinler; çay, kahve gibi içeceklerdir. Sinir ve kaslar için gerekli olan karbonhidratların sağlanması açısından önemli bir vitamindir. Ayrıca B1 vitamini beyin ve kan dolaşımı sistemine de yardımcı olur.

Beden çok az miktarda B1 vitamini depolayabilir. Bu yüzden eksiklik belirtileri birkaç hafta içerisinde kendini gösterir. Genellikle yaşanan belirtiler; halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ile kafa karışıklığıdır.

Thiamin eksikliğinin ilerleyen dönemlerinde; kaslarda ve ellerde güçsüzlük, hatta felce kadar giden problemler meydana gelebilir. Bacak ve baldır kaslarında ağrı ve hissizlik yaşanabilir, kramplara sebep olabilir.

Uyku ile ilgili problemler, bu vitamin eksikliği ile ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Yaşlılarda ise B1 vitamini eksikliğinde, kalp ve nabız sorunları görülebilir, el ve ayaklarda şişlikler oluşabilir.

B1 vitamini eksikliği, dengeli ve sağlıklı beslenen insanlarda çok fazla görülmez. Özellikle rafine edilmiş tahıllardan (beyaz ekmek, beyaz şeker, vs.) yani kabuğundan ayrılmış tahıllardan uzak durulması gerekir.

Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketilmesi daha faydalıdır. Pirinç, patates, yulaf, mısır, kuru fasulye, yumurta, et gibi besinlerde, bu vitamin fazlasıyla bulunur.

B1 vitamini, suda eriyen bir vitamin olduğu için günlük alınması gerekir. Vücut için gerekli olan günlük gereksinimi, çocuklarda 1 mg, yetişkinlerde 1.2 mg ve hamile kadınlarda da 1.4 mg’dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:12
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. B1 vitamini
  5. vitamin eksikliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanın rüyası gerçek oluyor
    1. Başkanın rüyası gerçek oluyor
    2. Bebeğini ilk kez emzirirken can verdi!
    3. ABD savaşı başlattı! İşte o liste...
    4. Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken..
    5. Çinli Bakan Çanakkale'de
    6. Sekiz Türk'ü öldürdüler! Saatler..
    7. Türkiye için kritik rakamlar açıklandı
    8. Soma davasında cezalar belli oldu
    9. Bilecik'te kaybolan 19 yaşındaki..
    10. Srebrenitsa kurbanları toprağa verilecek
    11. Adnan Oktar'ın yanından kaçmıştı.....
    12. Yargıtay'dan sürpriz takı kararı
    13. PKK'ya ağır darbe! 18 terörist öldürüldü
    14. Ahmet Tansu Taşanlar kimdir? Taskici..
    15. Başkentte plaka hareketliliği! Değişiyor
    16. Flaş gelişme: Rus diplomatları kovdular!
    17. Çukur oyuncusuna taksici saldırdı
    18. Adnan Oktar operasyon için kimi suçladı?
    19. Adnan Oktar ilk ifadesinde ne dedi!
    20. Muharrem İnce 25 milyon TL topladı
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!