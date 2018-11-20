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B vitamini nelere iyi gelir?

B vitamini nelere iyi gelir? B vitamininin faydaları nelerdir?

20 Kasım 2018 Salı 19:27
B vitamini nelere iyi gelir?

Suyun içerisinde çözünme özelliği gösteren B vitamini, vücudumuzun ihtiyacı olan temel vitaminlerdendir. Sağlıklı bir sinir sistemine sahip olabilmemiz için gün içerisinde B vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. B grubu vitaminler içeren besinlere böbrek, ceviz, yumurta, yağsız et, pirinç, beyaz ekmek, süt ve tavuk örnek olarak gösterilebilir.

Sağlığımız için oldukça önemli olan B vitamini, düzenli olarak vücuda alınmadığında ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. B vitamini eksikliği, öncelikli olarak sindirim sistemine etki eder. Eğer gün içerisinde yorgunluk, halsizlik ve baş dönmesi hissediyorsanız bu, B vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. B vitamini eksikliği vücut sisteminin tamamına etki ederken vücutta aşırı hassasiyet, solgun bir cilt, çarpıntı gibi belirtiler de gösterir.

B VİTAMİNİN FAYDALARI

B1 VİTAMİNİ: Sinir sistemini düzene sokar. Zihin faaliyetlerine de faydalı olan B1 vitamini, enerji üretimine katkı sağlar. Sağlıklı büyüme gelişmeye yardımcı olur. Aynı zamanda damar duvarlarında yağ birikmesini engelleyerek damar sertliğine engel olur.

B2 VİTAMİNİ: Vücudun oksijen üretmesine destek olur. Organ gelişimi, büyüme ve gelişmeye yardımcıdır. Düzenli bir şekilde B2 vitamini alırsanız aynı zamanda sizi tiroid, astım ve bronşit hastalıklarına karşı da korur.

B5 VİTAMİNİ: Vücudumuzda bulunan karbonhidratın rahatlıkla yakılmasına yardımcıdır. B5 vitamini, aşırı bunalım ve gerginliği engellemek için stres tedavisinde kullanılır. Cilt ve saç bakımında da kullanılan B5 vitamini saç dökülmelerini engeller.

B6 VİTAMİNİ: Sinir sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasına yardımcı olur. Saçlarda oluşan kepeklere, egzamaya ve sedef hastalığına karşı kalkan görevi görür.

B7 VİTAMİNİ: B5 vitamini gibi saç ve cilt bakımında önemli rol oynar. Tırnakta oluşan beyaz lekelerin, saç kırıklarının ve kepeğin oluşumunu engeller. Cilde canlılık verir. Depresyon hali ve yorgunluk hissini vücuttan atar.

B9 VİTAMİNİ: Folik asit olarak bilinir. Hamilelikte bebeğin anne karnında sağlıklı gelişimi için önemlidir. Diğer B vitaminleriyle beraber kalp damar rahatsızlıklarına engel olur.

B12 VİTAMİNİ: Merkezi sinir sistemini düzene sokan B12 vitamini vücudumuz için önemlidir. Zihinde meydana gelen hasarları giderir. Daha sağlıklı düşünmeye yardımcı olur. Eksikliğinde sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir. 

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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