THY - İmaj
0553 313 94 23

B vitamini nelere iyi gelir?

Suyun içerisinde çözünme özelliği gösteren B vitamini, vücudumuzun ihtiyacı olan temel vitaminlerden biridir. Sağlıklı bir sinir sistemine sahip olabilmemiz için gün içerisinde B vitamini içeren besinler tüketmemiz gerekir.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:13
B vitamini nelere iyi gelir?

B VİTAMİNİNİN FAYDALARI

B1 VİTAMİNİ:

Sinir sistemini düzene sokar. Zihin faaliyetlerine de faydalı olan B1 vitamini, enerji üretimine katkı sağlar. Sağlıklı büyüme gelişmeye yardımcı olur. Aynı zamanda damar duvarlarında yağ birikmesini engelleyerek damar sertliğine engel olur.

B2 VİTAMİNİ:

Vücudun oksijen üretmesine destek olur. Organ gelişimi, büyüme ve gelişmeye yardımcıdır. Düzenli bir şekilde B2 vitamini alırsanız aynı zamanda sizi tiroid, astım ve bronşit hastalıklarına karşı da korur.

B5 VİTAMİNİ:

Vücudumuzda bulunan karbonhidratın rahatlıkla yakılmasına yardımcıdır. B5 vitamini, aşırı bunalım ve gerginliği engellemek için stres tedavisinde kullanılır. Cilt ve saç bakımında da kullanılan B5 vitamini saç dökülmelerini engeller.

B6 VİTAMİNİ:

Sinir sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmasına yardımcı olur. Saçlarda oluşan kepeklere, egzamaya ve sedef hastalığına karşı kalkan görevi görür.

B7 VİTAMİNİ:

B5 vitamini gibi saç ve cilt bakımında önemli rol oynar. Tırnakta oluşan beyaz lekelerin, saç kırıklarının ve kepeğin oluşumunu engeller. Cilde canlılık verir. Depresyon hali ve yorgunluk hissini vücuttan atar.

B9 VİTAMİNİ:

Folik asit olarak bilinir. Hamilelikte bebeğin anne karnında sağlıklı gelişimi için önemlidir. Diğer B vitaminleriyle beraber kalp damar rahatsızlıklarına engel olur.

B12 VİTAMİNİ:

Merkezi sinir sistemini düzene sokan B12 vitamini vücudumuz için önemlidir. Zihinde meydana gelen hasarları giderir. Daha sağlıklı düşünmeye yardımcı olur. Eksikliğinde sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:13
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. B vitamini
  5. B vitamini içeren besinler nelerdir?
  6. B vitamininin faydalara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...