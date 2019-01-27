"B planınız var mı?" sorusuna Maduro'dan cevap!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programı için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile söyleşi yaptı.

"B veya C planınız var mı?"

Özdemir, Devlet Başkanı Maduro'ya, "Bay Maduro size son sorum şu; geleceğiniz için bir B veya C planınız var mı? Yoksa politik kariyerinizin sonuna kadar savaşmak mı istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Plan vatanımı korumak"

Maduronun cevabı ise şu oldu:

"Plan A,B,C ve Z vatanımı korumak. Ülkemi iyi yönetmek. Değerler yaratmak için insanlarımızda farkındalık yaratmak. Bu yüzden planım Venezuela’yı yönetmek ve savunmak. Ve bunun ötesinde insanlarımız için sağlıklı ve huzur dolu bir ülke yaratmak."