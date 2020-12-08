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Medya Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldiğini söyleyerek tuhaf bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:48:00 - 2020-12-08 19:24:47
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Cumhuriyet Gazetesi’nde kalem sallayan ve Tele1’de devlet aleyhinde propaganda yapan Emre Kongar, Azrail’le göz göze geldiğini söyleyerek köşesinden saçmalamaya tüm hızıyla devam ediyor.

Emre Kongar Azrail’le göz göze gelmiş!

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu olan Emre Kongar Cumhuriyet’teki köşesinde alaycı bir üslupla “Azrail’le göz göze!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kongar, koronavirüse yakalandıktan sonra Azrail’in kapısını çaldığını söyleyerek “Kapıyı açtığımda, biraz utangaç bir tavırla COVID19’un arkasından, elindeki tırpanı sallayarak selam verdi...” dedi.

Alaycı bir üslup ile ölüm meleği Azrail ile sohbet ettiğini söyleyen Kongar, Azrail'in kendisine "Elli yıldır her geldiğimde seni de birlikte götürmeyi biraz daha erteledim” dediğini söyledi.

İşte Kongar’ın yazısından ilgili kısım:

Geçenlerde COVID-19 denilen son koronavirüsün kapımı çalmasıyla, yeniden Azrail ile yüz yüze geldim:

Kapıyı açtığımda, biraz utangaç bir tavırla COVID19’un arkasından, elindeki tırpanı sallayarak selam verdi...
İşte o anda göz göze geldik!
***
Ne de olsa eski dost...
“Hayrola” dedim, “Biraz erken geldin galiba: Ben henüz hazır değilim; elimde iki kitap daha var bitirmeye çalıştığım!”
“Yok” dedi, “Seni özledim, şöyle bir yoklayayım dedim.”
“Nereden aklına geldim?” diye sordum.
“Müjdat Gezen seni anlatan bir mektup yazmış, Uğur Dündar köşesinde yayımladı. O yazıyı okuyunca Emre Hoca’yı ziyaret edeyim de daha vakti olduğunu anımsatayım dedim.”
“Sağ ol, eksik olma, ama ben zaten seni yaklaşık elli yıldır, otuz yaşıma geldiğimden beri bekliyordum, beni uyarmana gerek yok” dedim.
“Biliyorum, bunu yazdın da. Ama baktım sürekli olarak daha çok işin var. Elli yıldır her geldiğimde seni de birlikte götürmeyi biraz daha erteledim” dedi.

 

Koronavirüse yakalanan Emre Kongar hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Emre Kongar hastaneye kaldırıldı

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Koronavirüse yakalanan Emre Kongar hastaneye kaldırıldı

Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden itiraf gibi yazı
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Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden itiraf gibi yazı

 

 

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Yorumlar

Emre

O Azrail Aleyhisselam bir gelirse seni elinden o alayci sözünmü kurtaracak
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