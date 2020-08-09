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Yaşam

Azletti ne demek? Azletti kelimesinin anlamı

Azletti ne demek? Azletti kelimesinin anlamını sizler için derledik. Kullanılan kelimelerin anlamlarını bilerek kullanmak, doğru olan seçenektir. Peki ama azletmek ne anlama gelir? Kökeni nedir ve cümlede nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:57:00 -
Azletti ne demek? Azletti kelimesinin anlamı

Azletmek: "Bir görevliyi görevinden almak" anlamına gelir. Arapça kökenli bir kelimedir. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.

Örnek;

"Beni bir daha devlet işlerinde kullanılmamak üzere azlettiler." (Reşat Nuri Güntekin)

"Mekkizade Mustafa Asım Efendi, bulunmasını istediğinden, as­lında takdir ettiği ancak ocağa yakınlığı­nı bildiği Mustafa Âsim Efendi'yi göre­vinden azletmek zorunda kaldı."

"Başkanı, Yüksek Halk Savcılık Başkanı olmak üzere yüksek devlet organlarının yöneticilerini seçmek, atamak ve azletmek UHM'nin yetkisi altındadır."

"Azledilmek" kelimesinden türetilen kelimeler, aşağıdaki gibi yer almaktadır.

  • azletme
  • azletmemek
  • azledilebilir
  • azledilme
  • azledilmek
  • azlem
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