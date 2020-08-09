Azletti ne demek? Azletti kelimesinin anlamı

Azletmek: "Bir görevliyi görevinden almak" anlamına gelir. Arapça kökenli bir kelimedir. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.

Örnek;

"Beni bir daha devlet işlerinde kullanılmamak üzere azlettiler." (Reşat Nuri Güntekin)

"Mekkizade Mustafa Asım Efendi, bulunmasını istediğinden, as­lında takdir ettiği ancak ocağa yakınlığı­nı bildiği Mustafa Âsim Efendi'yi göre­vinden azletmek zorunda kaldı."



"Başkanı, Yüksek Halk Savcılık Başkanı olmak üzere yüksek devlet organlarının yöneticilerini seçmek, atamak ve azletmek UHM'nin yetkisi altındadır."



"Azledilmek" kelimesinden türetilen kelimeler, aşağıdaki gibi yer almaktadır.