Azletti ne demek? Azletti kelimesinin anlamı
Azletti ne demek? Azletti kelimesinin anlamını sizler için derledik. Kullanılan kelimelerin anlamlarını bilerek kullanmak, doğru olan seçenektir. Peki ama azletmek ne anlama gelir? Kökeni nedir ve cümlede nasıl kullanılır? İşte detaylar...
Azletmek: "Bir görevliyi görevinden almak" anlamına gelir. Arapça kökenli bir kelimedir. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
Örnek;
"Beni bir daha devlet işlerinde kullanılmamak üzere azlettiler." (Reşat Nuri Güntekin)
"Mekkizade Mustafa Asım Efendi, bulunmasını istediğinden, aslında takdir ettiği ancak ocağa yakınlığını bildiği Mustafa Âsim Efendi'yi görevinden azletmek zorunda kaldı."
"Başkanı, Yüksek Halk Savcılık Başkanı olmak üzere yüksek devlet organlarının yöneticilerini seçmek, atamak ve azletmek UHM'nin yetkisi altındadır."
"Azledilmek" kelimesinden türetilen kelimeler, aşağıdaki gibi yer almaktadır.
- azletme
- azletmemek
- azledilebilir
- azledilme
- azledilmek
- azlem