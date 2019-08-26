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Aziziye’de haşerelere geçit yok

Aziziye Belediyesi sıcakların etkisiyle artan zararlı haşere ve sinek şikayetlerine karşı çalışma başlattı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
Aziziye’de haşerelere geçit yok

Aziziye Belediyesi sıcakların etkisiyle artan zararlı haşere ve sinek şikayetlerine karşı çalışma başlattı.


Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlık ekipleri ilçede yer alan cadde, sokak, dere ve zararlı haşerelerin çoğalabileceği bölgelerde titizlikle çalışma yaptı. Uzman ekiplerce hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları kullanan ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetleri tek tek değerlendirdi. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yapılan çalımalar yaz sonuna kadar programlı bir şekilde devam edecek.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin tamamında nitelikli bir ilaç çalışması yürüttüklerini belirtti.


Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:” İlçemiz genelinde yaz aylarının da etkisiyle artan zararlı haşerelerin bertarafına yönelik çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri anlık olarak değerlendirip, sorunun çözümüyle ilgili aksiyon alıyoruz. Ekiplerimizi ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızın sorun yaşanmaması için, su birikintilerinin olduğu yerlerde, yeşil alanlarda, metruk bölgelerde, çöp konteynerlerinde ve bu haşeratın üreyip çoğalabileceği her bölgede titizlikle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aynı zamanda Belediyemiz 444 9125 No’lu telefonuna ve diğer iletişim kanallarıyla gelen şikayetleri değerlendireceğiz”.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
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