Aziziye Tabyası'nın nerede olduğu son günlerde internet kullanıcıları tarafından sık sık aratılmaya başlandı. Erzurum'da bulunan Aziziye Tabyası'nı ziyaret etmek isteyenler ise buraya nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. İşte, "Aziziye Tabyası'na nasıl gidilir?" sorusunun cevabı...

Aziziye Tabyası Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunuyor. Aziziye Tabyaları, Osmanlı-Rus Savaşında(1877-1878) Kars Yolunu tutmak amacı ile inşa edilmiştir. Aziziye Tabyaları 93 Harbi'nin sembollerindendir.

Aziziye Tabyası'na nasıl gidilir?

Aziziye Tabyası Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Topdağı mevkiinde bulunuyor. Tabyalar Kars yolu üzerindeki kışlanın kuzeyinde yer alıyor. Şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye Tabyalarına gitmek için özel aracınızı kullanmanız gerekiyor. Aziziye Tabyaları'na ulaşmak için toplu taşıma aracı kullanmanız pek de mümkün değil. Bu nedenle hususi aracınız yok ise taksi ile de Aziziye Tabyaları'nı ziyaret edebilirsiniz.

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