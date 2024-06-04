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Gündem Aziz Yıldırım’ın listesinden ayrıldı! Ali Koç'a desteğini açıkladı
Gündem

Aziz Yıldırım’ın listesinden ayrıldı! Ali Koç'a desteğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 13:34:46 - 2024-06-04 13:34:45
Aziz Yıldırım’ın listesinden ayrıldı! Ali Koç'a desteğini açıkladı

Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Kemal Fatih Aslan, yönetim kurulu listesinden ayrıldığını açıkladı.

Seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini duyuran Aslan, şu açıklamayı yaptı:

''Değerli Fenerbahçe Ailem,

23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur.

Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum.
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Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum.''

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