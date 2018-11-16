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Aziz Yıldırım'dan aylar sonra ilk kare

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Özat, eski başkan AzizYıldırım'ı ziyaret etti ve birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:15
Aziz Yıldırım'dan aylar sonra ilk kare

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Özat, "Efsane başkanı ziyaret ettik" notunu ekledi.

Türk sporunun 20 yılına damga vuran, kulübünde en uzun süre başkanlık koltuğunda oturan, şimdilerde hayatında yeni bir döneme giren Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir sürenin ardından bir fotoğraf karesinde yer aldı.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:15
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