  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Japonya'dan NATO hamlesi! 2 ülkeyle ortak uçak üretecek

Asgari ücret için hiç hesapta olmayan gelişme! Bu iddia kafaları karıştıracak

Esmer, kumral şimdi de sarışın Meral abla! İmaj değişikliği dense de sebebi başka

Rusya 'Türkiye üzerinden satmaya başladık' diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Ölmedi demeye getiriyorlar! FETÖ’nün yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Müjde! Bir ilimizde yerin 400 metre altında devasa bir suya ulaşıldı: Yerin altından fışkırdı

Arda Turan’ın motivasyon konuşması olay oldu! Futbolcusu Luccas Claro’ya bağırdığı anlar böyle görüntülendi

Petrol çıkartmaya başladık, ABD rahatsız oldu… PKK ve DEM ayaklandı! Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim!

Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

HDP ve Dem Partisi derhal kapatılmalı! PKK’yı hendeklerden ABD kurtaramaz… CHP ateşle oynuyor
Spor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine yeni cevap!
Spor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine yeni cevap!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 10:50:00 -
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine yeni cevap!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un televizyona çıkma teklifini bir kez daha reddetti.

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Sarı-lacivertli takımın başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un teklifine bir kez daha cevap verdi.

Yıldırım, Koç'un televizyona çıkma teklifini daha önce olduğu gibi yine reddetti.

"Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır"

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert Mourinho tepkisi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert Mourinho tepkisi

Spor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert Mourinho tepkisi

Aziz Yıldırım’ın listesinden ayrıldı! Ali Koç'a desteğini açıkladı
Aziz Yıldırım’ın listesinden ayrıldı! Ali Koç'a desteğini açıkladı

Gündem

Aziz Yıldırım’ın listesinden ayrıldı! Ali Koç'a desteğini açıkladı

Ali Koç'a Aziz Yıldırım'dan olay sözler: Açtı ağzını, yumdu gözünü...
Ali Koç'a Aziz Yıldırım'dan olay sözler: Açtı ağzını, yumdu gözünü...

Aktüel

Ali Koç'a Aziz Yıldırım'dan olay sözler: Açtı ağzını, yumdu gözünü...

Benzema, Lukaku, Dybala derken Barcelona'nın golcüsü geliyor! Ali Koç son kozunu masaya getirdi
Benzema, Lukaku, Dybala derken Barcelona'nın golcüsü geliyor! Ali Koç son kozunu masaya getirdi

Spor

Benzema, Lukaku, Dybala derken Barcelona'nın golcüsü geliyor! Ali Koç son kozunu masaya getirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23