Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine yeni cevap!

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Sarı-lacivertli takımın başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un teklifine bir kez daha cevap verdi.

Yıldırım, Koç'un televizyona çıkma teklifini daha önce olduğu gibi yine reddetti.

"Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır"

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

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Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."