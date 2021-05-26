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Spor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç kararı
Spor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç kararı

Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı bir aday çıkmayacağı öğrenildi. Bu konuda Aziz Yıldırım'ın da uzaktan da olsa bir desteği var. Yıldırım, başkanlık düşünmüyor ve ekibinden de kimsenin aday olmasını istemiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:32:00 -
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç kararı

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç, adaylığını açıklarken, "Aday olmak isteyenler lütfen ön plana çıksın, Fenerbahçe kazanır" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak camiada Ali Koç'a karşı rakip çıkmak isteyen şimdilik yok. Bu konuda Aziz Yıldırım'ın da uzaktan da olsa bir desteği var. Yıldırım, başkanlık düşünmüyor ve ekibinden de kimsenin aday olmasını istemiyor.

"Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim"

Aziz Yıldırım, nisan ayında uzun süren suskunluğunu bozmuştu. Yıldırım verdiği demeçte, "Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmaya çalışıyorlar. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Bu kulübe 20 sene hizmet ettim" sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den teşekkür

Fenerbahçe Kulübü de, eski başkan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından kendisine resmi siteden teşekkür etti. Sarı-Lacivertli kulüpten, "Fenerbahçe'nin haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz" paylaşımı gelmişti.

"Fenerbahçe bölünmesin"

Aziz Yıldırım'ın kızgınlığı ve kırgınlığının azaldığı, yine o gün yaptığı açıklamanın devamında ispatlanmış oldu. Yıldırım sözlerini, "Fenerbahçeliler'den bir ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olmaya devam etsinler. Kötü günler yaşanabilir, bunlar gelip geçecektir. Kötü günler aşılır. Kulübü idare edenlere de birkaç sözüm var. Bu kulübü hak ettiği, layık olduğu yere akıllı strateji uygulayarak götürmeliler" şeklinde noktalamıştı.

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