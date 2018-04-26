Aziz Yıldırım'a şok tepki! 'Şenol Güneş numara yapmaz başkan'
Kapalıçarşı esnafı tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan Aziz Yıldırım'a bir esnaftan Şenol Güneş tepkisi geldi.26 Nisan 2018 Perşembe 10:58
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi.
Kapalıçarşı esnafı tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan Yıldırım'a sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Önder Fırat ve yönetim kurulu üyesi Selim Sapan eşlik etti.
YILDIRIM'A ŞENOL GÜNEŞ TEPKİSİ
Kahvaltı organizasyonu öncesi Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı'ya girdiği sırada bir vatandaşın, "Şenol Güneş numara yapmaz başkan." tepkisiyle karşılaştı. Aziz Yıldırım, bu tepkiyi gülerek karşıladı.
Kapalıçarşı'da düzenlenen kahvaltı organizasyonu basına kapalı gerçekleşti.
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