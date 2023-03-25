Aziz Yıldırım'a 108 bin lira tazminat

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım'a 8 bin 89 lira 49 kuruş maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi verilen kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda Aziz Yıldırımın avukatlarının verdiği dilekçede yer aldı. Bu dilekçede, yürütülen yargılama süresince davacının tutuklu kaldığı dönemde mahrum bırakıldığını, 365 günlük süre boyunca haksız olarak tutuklu kaldığını, bu dönemde davacının mesleğine devam etmesi ve çalışma hakkıyla birlikte elde edeceği gelirinde engellendiği, ihalesini kazandığı projeden çıkarıldığı, haksız tutukluluk sonunda aynı koşullarda iş imkanı ve kar elde etme olanağına sahip olamadığı bu süreçte davacının ve ailesinin çektiği acı ve elem ile üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerin telafisinin mümkün olmadığını belirterek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulduğu yer aldı.

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda Aziz Yıldırım'ın haksız şekilde gözaltı ve tutuklu kaldığı döneme ilişkin maddi tazminatın hesaplanabilmesi adına bilirkişiye başvuruldu.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda Aziz Yıldırım'ın gözaltı ve tutuklu kaldığı sürede uğradığı maddi zararın 8 bin 89 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Mahkeme tarafından manevi zararın karşılanması adına yapılan değerlendirmede elem, ızdırap ve ruhsal sıkıntılarının bir ölçüde de olsa giderilmesi amacına yönelik olduğu göz önüne alınarak 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

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