Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek arasında FETÖ gerginliği

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisine ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada dolaşıma giren ifadeleri yalanladı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur.” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e verdiği cevap sonrası Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yeni bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. Sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeleri Aziz Yıldırım yaptığı açıklamayla yalandı.

AZİZ YILDIRIM: APTALCA CÜMLELER İÇEREN İFADELER YALANDIR

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır. Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim.

AZİZ YILDIRIM’IN SON BASIN AÇIKLAMASI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aziz Yıldırım yaptığı son basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google’da “Fetöcü kulüp” şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, “sarı-lacivert duvar”, “ne şikesi memleket elde gidiyor”, “50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı” kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum.