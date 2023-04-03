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Spor Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Kongre üyeleri harekete geçti
Spor

Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Kongre üyeleri harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-04-03 21:26:00 -
Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Kongre üyeleri harekete geçti

Fenerbahçe'deki kötü gidiş sonrası bazı kongre üyelerinin eski Başkan Aziz Yıldırım için harekete geçtiği iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, bir grup kongre üyesinin eski başkan Aziz Yıldırım'a gidip başkanlığa geri dönmesi için ikna çalışması yaptığı bilgisini paylaştı. Kongre üyelerini dinleyen Aziz Yıldırım'ın, "Sezon devam ediyor. Bizim için önce Fenerbahçe. Bir şeye beni çekmeyin. Bir açıklama yapmam" diye konuştuğunu aktaran Hamzaoğlu, "Tahminimi söyleyeyim. Eski yönetimiyle kalabalıkça yemeklere gidiliyor. Etrafında birleşme olur ve kimse aday olmazsa bir dönem için gelebilir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de taraftarı önünde, 10 kişi kalan ezeli rakibi Beşiktaş'a önde olduğu maçta 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Ali Koç için yoğun istifa tezahüratları yapıldı. Sosyal medyada eski başkan Aziz Yıldırım'ın geri dönmesini isteyen çok sayıda taraftar görüldü.

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Yorumlar

ramses

Aziz başkan cömert ,heyecanlı yaşına rağmen ,idealist,ali koç gibi entrika peşinde pinti fitne fücur peşinde diil .
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