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Aziz Yıldırım FETÖ davasına çıkıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ'nün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenecek.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:10
Aziz Yıldırım FETÖ davasına çıkıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Yıldırım, "futbolda şike kumpas" davası sürecinde, avukatı aracılığıyla FETÖ adına kendisinden 2 milyon dolar rüşvet istediği öne sürülen sanık Ali Fuat Babatan yönünde tanıklık yapacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Şubat 2019'da görülecek duruşmada hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat gönderildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davasının" iddianamesinde beyanı yer alan gizli tanık Yağmur'un, "futbolda şike kumpas" davasına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.

Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın, İlhan Narçın, Nazmi Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de tanık olarak dinlenmesine hükmedildi.

"Örgüt adına 2 milyon dolar rüşvet istemiş"

Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya'nın, Ali Fuat Babatan'dan şike davasının temyiz aşamasında kendilerine yardımcı olmasını istediğini, Babatan'ın ise yüklü miktarda para karşılığında gereken desteği vereceğini söylediğini iddia eden gizli tanık Yağmur, "Babatan, adli mercilerde olduğu gibi Yargıtay'da da Fetullah Gülen'e bağlı abilerinin olduğunu, bu işin 2 milyon dolara çözülebileceğini söyledi. Bu rakamın sebebinin ise yukarıda talimat aldığı abilerinin isteği olduğunu, paranın bir kısmının himmet, bir kısmının da işi yapacak kişilere hediye olduğunu söyledi. Kaya, 'Aziz Bey ile görüşeyim size tekrar dönerim' diyerek bürodan ayrıldı." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir hafta sonra Kaya'nın, Babatan'ın ofisine bir kez daha geldiğini anlatan gizli tanık Yağmur, FETÖ adına istenen rüşvete ilişkin, ikili arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Kaya, rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılamayacağını sordu. Babatan bunun ticaret olmadığını, abileri tarafından bildirilen bir rakam olduğu için inisiyatifinin olamayacağını söyledi. Kaya, 'Biz de kendimiz çözeriz' diyerek ayrıldı. Babatan, Gülen terör örgütünün yargı imamı Ahmet Can'ı arayarak rakamı Aziz Yıldırım'ın kabul etmediğini söyledi. Ancak işin biraz zorlaştırılması halinde daha fazla bir miktarı kabul ederek geleceğini söyledi. Can da 'Tamam o zaman biz de öyle yaparız' dedi. Babatan aynı günün akşamı Yargıtay Tetkik Hakimi Sadettin Akyol ile buluşarak konuyu aktardı ve çalışma yapmalarını istedi."

FETÖ'nün kumpası olduğu ortaya çıktı

"Futbolda şike" soruşturması, 3 Temmuz 2011'de, Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Serdar Adalı gibi futbol yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla başlamıştı.

Süper Lig ve Birinci Lig'in 2010-2011 sezonunda 19 maçta şike ve teşvik yapıldığı iddiasıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 2012'de karara bağlandı.

Buna göre Yıldırım 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 93 sanıktan 48'ine farklı cezalar verildi.

Davanın, FETÖ'nün kumpası olduğunun ortaya çıkmasıyla yeniden yapılan yargılama sonucunda, sanıklar şike ve örgüt üyeliği suçlarından beraat etti.

FETÖ'nün, "futbolda şike" soruşturmasıyla kumpas kurduğunun ortaya çıkmasıyla aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 108 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada Yıldırım, Mosturoğlu ve Adalı ile futbolcu Emmanuel Emenike ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da aralarında olduğu 176 müşteki bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:10
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