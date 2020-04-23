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Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ümit Özat açıkladı

Teknik direktör Ümit Özat Fenerbahçe'nin son durumunu yorumlarken eski başkan Aziz Yıldırım'ın da sarı lacivertli ekibe tekrardan dönme konusuna açıklık getirdi.

2020-04-23 15:08:00 - 2020-04-23 15:12:44
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ümit Özat açıkladı

Teknik direktör ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Fanatik Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu. Özat, canlı yayında 'Aziz Yıldırım bir gün geri dönecek mi?' sorusunu değerlendirdi.

İşte Ümit Özat'ın cevabı:

'Tahmin etmiyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinin en uzun süre başkanlık yapan ismi. Çok büyük başarılar yakaladı. Fenerbahçe'yi sadece bir futbol takımı olarak düşünürseniz haksızlık yapmış olursunuz. Bir spor kulübü olarak düşünürseniz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Aziz Yıldırım döneminde nereden nereye geldiğini çok iyi idrak edebilirsiniz. Peki bunun devamını getirecek kim? Ali Koç. Şimdiki yönetim. Mutlaka o da takımın borçlarını silme adına birçok sponsorluk sağlıyor. Mutlaka faydalar sağlıyor. Ben burada Ali Koç'a destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Başarı hemen gelmiyor. Dünden bugüne yada bugünden yarına hemen olmuyor. '

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