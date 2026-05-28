Aziz Yıldırım bombayı patlattı: Vincenzo Montella

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışları doğrultusunda oldukça ses getirecek sürpriz bir ismi gündemine aldı.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZDESİ MONTELLA OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, takımın başına geçirmek istediği teknik adam listesine şu anda A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Vincenzo Montella'yı ekledi.

Aziz Yıldırım ve ekibinin, Dünya Kupası organizasyonunun tamamlanmasının ardından İtalyan teknik adamla masaya oturmayı ve bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının ikna edilmesi durumunda, Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında en güçlü seçeneklerden biri haline geleceği belirtildi.

Daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Vincenzo Montella'nın, sarı-lacivertli camianın bu yeni hamlesine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.