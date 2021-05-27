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Spor Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım seçime katılacak mı?
Spor

Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım seçime katılacak mı?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, haziran ayında gerçekleşecek. Sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'un yanı sıra başka bir adayın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Aziz Yıldırım başkan adayı olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:25:00 -
Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım seçime katılacak mı?

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul 5-6 Haziran'da çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 12-13 Haziran'da yapılacak. Peki, Fenerbahçe başkan adayları kim?

Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım seçime katılacak mı?

Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıklamıştı. Son günlerde camiada ikinci bir başkan adayının daha çıkacağı konuşuluyor, isim ise yüksek sesle telaffuz edilmiyor.

Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın genel kurulda konuşma yapacağı öğrenildi. 3 yıl sonra genel kurulda açıklama yapacak olan Aziz Yıldırım’ın ne söyleyeceği ise merak ediliyor.

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