Aziz Yıldırım Ankara'da kongre üyeleriyle buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu yaklaşırken, başkan adayı Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında başkent Ankara'ya giderek kongre üyeleriyle bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda sarı-lacivertli üyelere hitap eden Yıldırım, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ruhunda hisseden sizlerle başkentimizde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun, en büyük ailesinin fertleriyiz. Bu büyük camianın yeniden ayağa kalkma, kenetlenme ve özlenen günlere yürüme vakti gelmiştir. Camiamızın bugün her şeyden çok bir iradeye, güçlü bir yönetime ve bir liderliğe ihtiyacı vardır" sözleriyle camiaya güçlü bir kenetlenme çağrısı yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün geçmişte yaşadığı zorlu süreçlere değinerek sözlerini sürdüren başkan adayı Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Hep birlikte gözyaşları döktük. İhaneti de gördük, algılarla savaştık. Operasyonlar çekildi. Kumpaslar kuruldu. Son dakika maç, son maçta şampiyonluk kaybettik. Düşmanı hep başka yerde aradık, umudu ve zaferi de. Hepimiz üzgünüz. Çoğumuz kaygılıyız gelecekten. Nasıl olacak? Bu düştüğümüz kafamdan nasıl çıkacağız? Bu kötü duygular cehennemde yanıyor, cenneti arıyoruz. Cennet içimizde, umut biziz. Cesaret ve cüret bizim soyadımız. Çünkü biz Fenerbahçe’yiz. Bu günlerden hep birlikte çıkacağız. Bu çağı kapatıp yeni bir çağ açacağız, Fenerbahçe çağı. Bunun birlikte hep beraber başaracağız. Biz olarak yapacağız. Elbette hiç de kolay bir şey değil, tarif ettiğimiz. 40 parçaya bölünmüş gibi görünüyoruz. Gruplar, ekipçikler, sosyal medya akbabaları maalesef manzara umumiyet ortada. Sarı-lacivert sevda her şeyi aşar. Omuz omuza olacağız. Yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüdüanka kuşumuzu, Kanaryamızı zafere taşıyacağız. Sözümüz söz. Yeniden en büyük Fenerbahçe dönemi ufukta"

Gelecek vizyonu ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında da üyelere bilgi aktaran Yıldırım, stadyum kapasitesini artırma ile uluslararası arenada başarı hedeflerine vurgu yaparak konuşmasını şöyle tamamladı: "Avrupa'da istikrarlı bir başarı modeli oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır. Kulübümüzün dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı ve tesisleşmede yine öncü olmak ve 64 bin kişilik stadyumumuzu yapmak. Tüm bunların devamında dünya markası Fenerbahçe hedefini yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza gönülden ve yürekten inanıyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Bu sevda bitmez gönüllerde. Yalnız burada bir cümle daha etmek istiyorum. Bu yönetim kurulunda listede 7 tane Ankaralı arkadaşımız da var"