Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önemli bir açıklama yaptı. Çiftçi, 15 Temmuz’da milletin birlik ve beraberlik ruhuyla nelerin üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Çiftçi, şunları kaydetti: “Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) hiçbir düşman unsurunun cüret edemeyeceği bir hainliğe kalkıştığı 15 Temmuz gecesinde; devletimizin bekası, milletimizin istiklali yolunda 252 vatan evladımız şehit olmuş, 2 bin 740 kahramanımız ise gazilik mertebesine erişmiştir. Milletimiz, darbecilere karşı destansı bir direniş sergileyerek iradesine sahip çıkmış; Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve yüreklerdeki iman gücüyle istiklalimize kasteden hainlere geçit vermemiştir. Ömer Halisdemir başta olmak üzere vatan toprağını kutsal bilen kahramanlarımız; millet olmanın, hür yaşamanın ve bağımsızlığın Türk tarihinde nasıl yer edindiğini ve millî karakterimizi ortaya koymuş; böylelikle 15 Temmuz, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan en onurlu direnişlerden biri olmuştur. Milletimiz o geceyi takip eden günlerde tuttuğu demokrasi nöbetleriyle vatanına, bayrağına ve devletine olan bağlılığını kararlılıkla ortaya koymuştur. Bizler, şanlı tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük direnişi daima iftiharla anacak; canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi asla unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi millî birlik ve beraberliğe canları pahasına sahip çıkan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Özel harekât kahramanca mücadele etti

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz’da Özel Harekât’ın kahramanca mücadele ettiğini vurguladı. Çiftçi, “Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah’a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığı’mızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi” diye konuştu. Çiftçi, şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, gazilere sağlık diledi. Özel Harekât polislerinin anne ve babalarına da teşekkür eden Çiftçi, “Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız. Devletimiz de milletimiz de fedakârlığınızı biliyor ve iftihar ediyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin” şeklinde konuştu.

PARAVAN OKULLARA DİKKAT

Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar’la görüşmesinde FETÖ tehlikesine işaret etmişti. Türkiye’nin FETÖ’yle kararlılıkla mücadele ettiğini hatırlatan Çiftçi, “Türkiye’nin bu hususta hassasiyeti ortadadır. Ulanbator’da bahsettiğimiz üzere örgütün paravan okullar aracılığıyla eğitim kurumları üzerindeki etkisinin tamamen sona erdirilmesi, her iki ülkenin güvenlik çıkarları bakımından önem taşımaktadır” demişti.