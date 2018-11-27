Aziz Kocaoğlu'ndan şık hareket! Nihat Zeybekçi'yi tebrik etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bütçe görüşmeleri devam ederken söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, yerel seçimlerde adaylarının Nihat Zeybekci olduğunu hatırlatarak, “Seçimlerin demokrasi adına barış içerisinde geçmesini diliyorum” dedi.

'Tüm İzmir'e hayırlı olsun'

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Hayırlı olsun, bende buradan eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Ekonomi Bakanı Zeybekci’yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tüm İzmir’e hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.