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Aziz Koçal: Makbuz veya belgesiz kurbanlık almayın

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, "Kurbanlığın hastalıklı olduğu anlaşılırsa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ayıplı mal hükmünde kabul edilir, bedel iadesi talep edilebilir." dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Aziz Koçal: Makbuz veya belgesiz kurbanlık almayın

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, makbuz veya belgesiz kurbanlık alınmaması gerektiğine işaret ederek, "Kurbanlığın hastalıklı olduğu anlaşılırsa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ayıplı mal hükmünde kabul edilir, bedel iadesi talep edilebilir veya yenilebilecek durumu varsa ayıp oranında indirim istenebilir." dedi.

Koçal, Kurban Bayramı öncesi tüketicilere alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bayramlarda merdiven altı üretilen ürünlerin piyasaya daha fazla sürüldüğüne dikkati çeken Koçal, düşük kaliteli, ucuza satılanların yerine ambalajlı, TSE damgalı ürünlerin alınmasının önemini vurguladı.

Koçal, tüketicilerin belgesiz alışverişlerde yasal haklarını kullanamayacaklarının altını çizdi.

Artan talep nedeniyle bazı otobüs firmalarının fiyatlarını normalin üzerinde artırdıklarını söyleyen Koçal, "Bununla yetinmeyip 40 kişilik otobüse 60 kişilik bilet satarak tüketicileri mağdur ediyorlar. Özellikle bayramlarda bu uygulamalar nedeniyle birçok şikayet derneğimize ulaşıyor. Böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalan yolcular haklarını arayarak otogar zabıta müdürlüklerine başvurmalıdır. Otobüs firmalarının fiyatları önceden ilan edilenlerden yüksek olamaz. Biletlerinizi mutlaka firmanın internet sitesinden kontrol edin." diye konuştu.

Koçal, bayramda acente aracılığıyla konaklayacaklar vatandaşlara, sunulan hizmetin detayını gösteren seyahatin tüm içeriğini taşıyan broşür almalarını ve sözleşme imzalamalarını, aldıkları hizmette farklılık bulunması durumunda seyahat iptal haklarını kullanabileceklerini hatırlattı.

"Çevreyi kirletmeye hakkımız yok"

Bayramlarda "fırsat düşkünü çıkarcıların" tüketicileri aldatmak için çeşitli yollara başvurduğuna dikkati çeken Koçal, şunları kaydetti:

"Hastalıklı veya suni yollardan kilo aldırılmış hayvanlar maalesef piyasada satılmayı beklemektedir. Kurban alırken mutlaka hayvanın sağlık belgesi görülmeli, veteriner kontrolünden ne zaman geçtiğine bakılmalıdır. Kurbanlığa ödenen bedel için makbuz veya belge alınmalı, bu belgede özellikle satıcının imzası, ikamet ve iletişim bilgileri olmalıdır. Kurbanlığın hastalıklı olduğu anlaşılırsa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ayıplı mal hükmünde kabul edilir, bedel iadesi talep edilebilir veya yenilebilecek durumu varsa ayıp oranında indirim istenebilir."

Koçal, kurbanlık hayvanların kesimin yapılacağı gün, belirlenen satış merkezlerinden alınmasının tüketicinin menfaati açısından önemine değinerek, "Bazı dolandırıcılar tarafından bir hayvanın birçok tüketiciye satıldığı geçmiş yıllarda görülmüştür. "Kurban kesimlerinin belediyelerce belirlenen merkezlerde yapılması çevrenin kirletilmemesi için önemli ve gereklidir. Dini vecibeleri yerine getirmek adına bile olsa çevreyi kirletmeye hakkımız yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
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