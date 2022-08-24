Aziz hayranlarını üzecek karar! Murat Yıldırım duyurdu

Murat Yıldırım'ın başrolunda yer aldığı Aziz'den hayranlarını üzecek haber var.

Aziz dizisinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu. Ancak kanal yönetimi ve yapım şirketi tarafından sürpriz bir karar alındı.

Ancak sezon finali yapan Aziz yayından kaldırıldı. Böylece prodüksiyonu ile dikkat çeken Aziz dizisi 28. bölümüyle final yapmış oldu.

Murat Yıldırım sosyal medya hesabından dizisiyle ilgili açıklama yaptı:

Açıklamada "Aziz'in bitme nedenini soranlar için; hikayesinin bitmiş olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır" diye duyurdu.

Aziz'in vedası dizinin resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Açıklamada "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.