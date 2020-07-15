Azim ve kararlılıkla çalışıyoruz

“Aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yapılan alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını açıkladı. “FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” açıklamasında bulundu.

“Sanayici üretti, tüccar işine ara vermedi”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise Türk milletinin son dönemde yaşadığı en büyük ihanet girişiminin, 15 Temmuz 2016’da yaşanan FETÖ’cü hain darbe girişimi olduğunu söyledi. Avdagiç, geçen 4 yılda ekonomideki kayıpların önlenmesi için iş dünyasının gayretle görevlerini yerine getirdiğine söyledi. Türk iş dünyası olarak tüm zorluklara rağmen ekonomik ve ticari mücadelelerini sürdürdüklerinin altını çizen Avdagiç, “Bir anlamda hain girişimi, iş dünyamızı kamçıladı, kararlılığımızı artırdı” dedi. Aradan geçen 4 yılda sanayicinin üretimini hiç durdurmadığını, tüccarın işine ara vermediğini dile getiren Avdagiç, “İş dünyası olarak ihanetin söz konusu olduğu yerde, vatanın peşkeş çekilmeye çalışıldığı, istiklalimizin mandacı zihniyete dönüştürülmek istendiği bir süreçte, tek önceliğimiz devletimiz ve milletimizin özgürlüğü ve bekasıdır” mesajı verdi.

“Unutmamamız gereken kara bir geceydi”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların, insanlık, demokrasi ve hukuk devleti açısından asla unutulmaması gereken kara bir gece olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bahçıvan, “Türkiye’nin milletin güçlü iradesiyle bu hain darbeyi başarıyla püskürterek şunu bütün dünyaya ilan etmiştir; bu millet artık gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Kamuoyuna anlatmak için var gücümüzle çalıştık”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedildiğini söyledi. Kaan, “Hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücümüzle çalıştık” açıklamasında bulundu.

“Ekonomi üzerindeki oyunlar doğru tespit edildi”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise darbe girişimin başarısız olmasıyla başta FETÖ üyeleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının harekete geçtiğini belirtti. Devletin, yerinde adımlarıyla ekonomi üzerinde oynanan oyunları bozduğunu vurgulayan Aydın, hükümetin, bankalar, sermaye piyasaları ve ekonominin tüm paydaşları ile koordineli bir şekilde çalışarak süreci iyi ve yerinde yönettiğini sözlerine ekledi.

“Ekonominin daima nöbetçisi olacağız”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “15 Temmuz’da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız” dedi.

“Her zaman en büyük güç, milli iradedir”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yayımladığı mesajında her zaman en büyük gücün milli irade olduğunu belirterek, “15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4. yıldönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Palandöken, esnaf ve sanatkarların, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğini vurguladı.

“Dolaylı maliyeti 350 milyar doları buldu”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin aynı zamanda Türk ekonomisine karşı da bir darbe olduğunu ifade etti. 14 Temmuz 2016’da günü 2,8778’den kapatan dolar/TL, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından 3,0250 seviyesine yükselirken, yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7’lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0,2 daralmıştı. Alınan önlemler sayesinde ekonominin kısa sürede eski seviyelere ulaşılması sağlanırken, BIST 100 endeksinin darbe öncesi seviyelere yükselmesi 6 ay sürmüştü. 15 Temmuz öncesinde yüzde 8 seviyesinde bulunan politika faizinin darbe girişimiyle birlikte ciddi şekilde yükseldiğini bildiren Şener, “Darbe girişiminin negatif etkileriyle birlikte politika faizi 2018’de yüzde 24’lere kadar çıktı. Hükümetin ve TCMB’nin yoğun çabalarıyla bu oran tekrar tek haneli rakamlara gelse de aradan geçen süre zarfında, Türkiye önemli bir bedel ödemek zorunda kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Şener, darbe teşebbüsünün doğrudan kişi başı maliyetinin yaklaşık 2 bin dolara tekabül ettiğini belirterek, “Ülke ekonomisine dolaylı maliyeti ise 350 milyar doları bulmuştur” dedi.