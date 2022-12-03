Azim bütün engelleri aşıyor
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 38 yaşındaki Cihan Dinçer, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümünde eğitim hayatını sürdürüyor.
Kilimli Lisesi’nden mezun olan 38 yaşındaki Dinçer, 2008’te Özlem Dinçer ile evlendi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümü’nde sürdürdüğü eğitimini tamamlamak için gün sayan Dinçer, “Azim bütün engelleri aşıyor. Kesinlikle, ‘yapamam’ demesinler, her şey yapılabiliyor” dedi.