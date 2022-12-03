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Aktüel Azim bütün engelleri aşıyor
Aktüel

Azim bütün engelleri aşıyor

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 38 yaşındaki Cihan Dinçer, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümünde eğitim hayatını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:12:00 -
Azim bütün engelleri aşıyor

Kilimli Lisesi’nden mezun olan 38 yaşındaki Dinçer, 2008’te Özlem Dinçer ile evlendi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümü’nde sürdürdüğü eğitimini tamamlamak için gün sayan Dinçer, “Azim bütün engelleri aşıyor. Kesinlikle, ‘yapamam’ demesinler, her şey yapılabiliyor” dedi.

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