Azılı militan Ergun Babahan'dan skandal paylaşım 15 Temmuz kanlı darbe girişimin ardından Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü Ergun Babahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) azılı militanı Ergun Babahan'ın sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı retweet duyarlı müslümanların tepkisine neden oldu. İllegal çetelerle işbirliği bilinen Babahan'ın retweet yaptığı paylaşımda şu skandal ifadeler yer aldı: Hatipoğlu TV'de diyor ki; Siz alkol alırken yanınızdaki melekler diyor. 70'lik Rakı 154 TL olmuş ağlarlar tabi...!

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