Azgın azınlık yerinde durmuyor! LGBT bayraklarıyla yürüdüler Kılıçdaroğlu'na da...

Türkiye 28 Mayıs’ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimler için partilerin çalışması devam ederken provokasyonlar da sürüyor.

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yaptığı çalışmalardan ziyade öğrencilerin karıştığı olaylarla gündemde.

ODTÜ’DE YENİ SKANDAL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yeni bir skandala imza atıldı.

Sık sık terör yandaşları ve sol radikal örgütlerin yürüyüşleriyle gündeme gelen üniversitenin öğrencileri, bu kez seçimlerle ilgili provakatif bir eylemde bulundu.

ODTÜ öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik protestoda bulunmak için fizik bölümü önünde buluştu.

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SLOGAN ATARAK YÜRÜDÜLER

“Baskılara, Tek Adama, Emek Düşmanlığına Artık Yeter”, “Birinci vazifen sandıkları muhafaza ve müdafaa etmektir” gibi pankartlarla yürüyen ODTÜ Öğrencileri, “ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.

LGBT BAYRAĞI AÇILDI

Yürüyüş boyuca ekibin LGBT’yi temsil eden bayraklarla yürümesi ise dikkat çekti.

Bilim adına yaptıkları ortada olan ODTÜ’lüler kampüs içinde yapılan yürüyüşün ardından Devrim Stadyumu’nda vücutlarıyla “Yeter”yazdı.

Yürüyüşle stadyuma girilmesinin ardından çimlerde ve tribünlerde oturanların da bir bölümü yazıya katıldı.

Yazının fotoğraflanmasının ardından eylem sloganlarla sonlandırıldı.