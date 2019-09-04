Azez'deki patlamanın sorumluları yakalandı Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında pazar alanına PKK/PYD'li teröristler tarafından bomba yüklü 2 motosikletle dün düzenlenen saldırının failleri yakalandı.

Kilis'e sınır komşusu olan Suriye'nin Azez kasabasındaki pazar alanında 2 bomba yüklü motosiklet, dün uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda 1 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Suriye Görev Gücü ve Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Türk Danışman Polisler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen PKK/PYD'li 4 teröristi yakaladı. Azez Emniyet Müdürü Muhammed Dahir, teröristlerin sorgularının sürdüğünü açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.