Azez'de terör operasyonu Azez Emniyet Müdürlüğü, Suriye'nin kuzeyindeki ilçeyi kana bulamak isteyen 5 teröristi yakaladı

ANKARA (AA) - Suriye'de Azez Emniyet Müdürlüğü, ilçeyi kana bulamak isteyen 5 teröristi yakaladı. Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Azez otogarında 23 Haziran'da üstlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 YPG/PKK'lı teröristi gözaltına aldı. Teröristlerin Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla yakalandığı öğrenildi. 5 terörist, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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