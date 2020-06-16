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Aktüel

Azez’de polise saldırı: 6 yaralı

Azez’de polislerin ulaşımı sırasında kullanılan araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu SMO’dan 6 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:32:12 -
Azez’de polise saldırı: 6 yaralı

Azez’de polislerin ulaşımı sırasında kullanılan araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu SMO’dan 6 polis yaralandı.


Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez’de hareket halindeki bir araç patladı. Önceden bomba yüklenen aracın Suriye Milli Ordusu’na ait polislerin ulaşımında kullanıldığı öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 polis ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.


Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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