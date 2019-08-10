Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Bugün Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi amacıyla bölgedeki hastanelere sevk ettikten sonra hayatını kaybeden bir kişinin de cesedini kaldırdı.

Güvenlik güçleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

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