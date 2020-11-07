Azez'de patlama! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin Halep kenti, Azez ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.
Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Patlama sonucu araç da kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Azez'deki hastaneye kaldırdı.
Suriye'de birkaç saat önce de EYP patlamış ve 3 polis hayatını kaybetmişti.