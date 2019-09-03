Azez’de mülteci kampında yangın çıktı: 4 kişi yaralı Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Halep’in kuzeyinde bulunan Azez ilçesindeki el-Bal mülteci kampında yangın çıktı. Yangında 4 kişinin yaralandığı, 10 çadırın tamamen yakıldığı ve 45 çadırın kısmen yakıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin el-Bal mülteci kampı müdürü Fahd Hassun yaptığı açıklamada, ”Yangın bir çadırda başladı ancak daha sonra çevrede bulunan çadırlara ulaştı “ dedi. Hassun açıklamasının devamında, “Kampta bulunan vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi. Yangın söndürüldü“ ifadelerini kullandı. 350 çadırın bulunduğu el-Bal mülteci kampında çıkan yangın nedeniyle zarar gören mültecilerin el-Sadaka kampına tahliye edildiği öğrenildi. 2017 yılının sonlarında inşa edilen el-Bal kampında, savaş nedeniyle kaçan 200 aile kalıyor.

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