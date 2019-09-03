Azez’de ikinci patlama oldu: 5 yaralı Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 5 kişi yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 5 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’in ortasında bulunan Elyetama caminin yakınında bomba yüklü motosiklet patlatıldı .Olayda 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Bugün öğlen saatlerde Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti, 11 kişi yaralanmıştı.

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