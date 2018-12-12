Azez'de bomba yüklü araç patladı! 1 ölü, 20 yaralı
Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaşamını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.12 Aralık 2018 Çarşamba 17:16
Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.
YORUM YAZ