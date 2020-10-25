Azeriler, bir uçak iki İHA düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde çatışmaların sürdüğünü ve çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Ayrıca Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Ayrıca dün öğleden sonra bir Ermeni savaş uçağının Gubadlı istikametinde düşürüldüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra bir kamikaze İHA’sı olmak üzere 2 İHA da imha edildi.