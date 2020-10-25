  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azeriler, bir uçak iki İHA düşürdü
Dünya

Azeriler, bir uçak iki İHA düşürdü

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:43:00 -
Azeriler, bir uçak iki İHA düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde çatışmaların sürdüğünü ve çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ayrıca Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Ayrıca dün öğleden sonra bir Ermeni savaş uçağının Gubadlı istikametinde düşürüldüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra bir kamikaze İHA’sı olmak üzere 2 İHA da imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı
Dünya

Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Endonezya'dan devşirilen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders alçak bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tü..
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay