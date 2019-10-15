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Azeri şarkıcıdan duygulandıran Mehmetçik mesajı: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Barış Pınarı Harekatı'na PKK/YPG'li teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçikler için "Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak tam desteğimiz Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2019 Salı 01:09

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Azerin, sosyal medya hesabından yayınladığı Türk askerine destek videosuyla gözleri yaşarttı. Azerin videoda "Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz" dedi.

"Bir hedefimiz var Turan, kızıl elma"

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Azerin, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türk askerine desteklerini ileterek, "Sizleri Bakü'den selamlıyorum. Diyeceksiniz ki gecenin bu vaktinde ne oldu da Diyeceğim ki tüm kalbimle son nefesime kadar Mehmetçiğimizi, Türk silahlı kuvvetlerimizi, Barış Pınarı Harekatımızı Türkiyemizi desteklemek istiyorum ve sesimizi duyurmak istiyorum. Görüyorsunuz, bayraklarımız yan yana Türkiye ile Azerbaycan arasında hiçbir fark yoktur. Orası da bizim vatanımızdır, Azerbaycan'da bizim vatanımızdır. Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak ve tam desteğimizi Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz. İnşallah bir hedefimiz var 'Turan, Kızıl Elma." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 01:09
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  2. Azerin
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